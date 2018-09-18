Benzia, Beşiktaşı bekliyor

Fenerbahçe'nin Atiker Konyaspor deplasmanında adeta maestrosu olan Benzia, Beşiktaş derbisi hakkında konuştu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Benzia, ona duyulan güveni Konyaspor maçında boşa çıkarmadı. 90 dakika boyunca sahada takımının başarısı için ter döken yıldız oyuncu Beşiktaş'la oynayacakları zorlu derbi öncesi açıklamalarda bulundu.

Benzia derbi mücadelesiyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Takımla sadece 3-4 idmana çıkma şansım oldu ama İstanbul'a fiziksel ve mental anlamda hazır gelmiştim. Futbolun dili her yerde ayn. Konyaspor maçı benim açımdan oldukça olumlu geçti. Güzel bir akşamdı. Artık şimdi sabırsızlıkla Beşiktaş derbisini bekliyorum. Taraftarımızın önünde debiyi kazanmak istiyoruz. Avrupa Ligi'nde ve Süper Lig'de yükselişimizi sürdürmek en büyük hedefimiz."