    19 Eylül 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Benzia, Beşiktaş'ı bekliyor

    Benzia, Beşiktaşı bekliyor
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 18.09.2018

    'nin Atiker Konyaspor deplasmanında adeta maestrosu olan , derbisi hakkında konuştu.

    'nin yeni transferi , ona duyulan güveni Konyaspor maçında boşa çıkarmadı. 90 dakika boyunca sahada takımının başarısı için ter döken yıldız oyuncu 'la oynayacakları zorlu derbi öncesi açıklamalarda bulundu.

    Benzia derbi mücadelesiyle ilgili olarak şunları söyledi:

    "Takımla sadece 3-4 idmana çıkma şansım oldu ama İstanbul'a fiziksel ve mental anlamda hazır gelmiştim. Futbolun dili her yerde ayn. Konyaspor maçı benim açımdan oldukça olumlu geçti. Güzel bir akşamdı. Artık şimdi sabırsızlıkla Beşiktaş derbisini bekliyorum. Taraftarımızın önünde debiyi kazanmak istiyoruz. Avrupa Ligi'nde ve Süper Lig'de yükselişimizi sürdürmek en büyük hedefimiz."

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