24 Temmuz 2018, Salı
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Fenerbahçe'nin yeni oluşumunda ilk teknik direktör olan Phillip Cocu, sarı-lacivertli ekipte etkisi göstermeye başladı. Öncelikli olarak takıma genç yetenekleri transfer ettiren Cocu, antrenmanlarda da farklı çalışmalara gitti.
Fenerbahçe'de 'Cocu etkisi'... Sistem netleşti!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, sarı-lacivertlilere oynattığı futbolla etkisini göstermeye başladı.
Güncelleme Tarihi: 23.07.2018 Giriş Tarihi: 23.07.2018
Fenerbahçe'nin yeni oluşumunda ilk teknik direktör olan Phillip Cocu, sarı-lacivertli ekipte etkisi göstermeye başladı. Öncelikli olarak takıma genç yetenekleri transfer ettiren Cocu, antrenmanlarda da farklı çalışmalara gitti.
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