    24 Temmuz 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'de 'Cocu etkisi'... Sistem netleşti!

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, sarı-lacivertlilere oynattığı futbolla etkisini göstermeye başladı.

    Cocu etkisi! F.Bahçe’de oyun sistemi netleşti
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 23.07.2018 Giriş Tarihi: 23.07.2018

    'nin yeni oluşumunda ilk teknik direktör olan Phillip Cocu, sarı-lacivertli ekipte etkisi göstermeye başladı. Öncelikli olarak takıma genç yetenekleri transfer ettiren Cocu, antrenmanlarda da farklı çalışmalara gitti.

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