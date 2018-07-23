Fenerbahçe'nin yeni oluşumunda ilk teknik direktör olan Phillip Cocu, sarı-lacivertli ekipte etkisi göstermeye başladı. Öncelikli olarak takıma genç yetenekleri transfer ettiren Cocu, antrenmanlarda da farklı çalışmalara gitti.



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