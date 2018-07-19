    19 Temmuz 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    UEFA yetkilileri Ülker Stadı'nı inceledi

    UEFAdan Fenerbahçeye ziyaret
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 19.07.2018

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, UEFA yetkilileri ile kulüp yetkililerinin bir toplantı gerçekleştirdikleri duyuruldu.

    Ülker Stadı'nda gerçekleşen UEFA saha incelemesi ziyaretinde, UEFA yetkilileri Hosni Ajala, Konstantinos Tsoukakis, Pekka Odriozola Martensson ve Selçuk Güler ile Fenerbahçe Kulübü Dış İlişkiler Müdürü Turgut Acar, Ülker Stadı Müdürü Ayhan Bak, kulüp iletişim direktörü Necati Mete, kulüp altyapı idari sorumlusu Serdar Alkın ve dış ilişkiler uzmanı Ece Uysaler'in hazır bulunduğu aktarıldı.

    Toplantının ardından UEFA yetkililerinin statta incelemelerde bulunduğu ifade edildi.

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