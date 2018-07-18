Barış Alıcı: Fenerbahçe taraftarının önünde oynamak için sabırsızlanıyorum

Fenerbahçe'nin yeni transferi genç Barış Alıcı, Fulham maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kısa bir süredir takımla birlikte çalışıtığını, takımdaki yaş olarak daha büyük oyuncuların kendisine ağabeylik yaptığını belirten Barış Alıcı, "Yaklaşık 5-6 gündür takımlayım. Takımdaki ağabeylerim de sürekli burada oynuyormuşum gibi sahip çıktılar. İdmanlar çok yoğun ve neşeli geçiyor. 5 günde 2 maç yaptık. Bugün farklı skorla kazanmayı bildik. Bizim için güzel bir sınav oldu. Umarım bu kampın yoruculuğunun sonucunda ligin başında güzel bir netice alacağımı düşünüyorum. Kadıköy'de büyük Fenerbahçe taraftarının önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Umarım kimsenin yüzünü kara çıkarmam. Son damlama kadar savaşacağım" dedi.

"ALDIĞIM FORMAYI ÇOK İYİ DEĞERLENDİRMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIM"

Fenerbahçe'de kalıcı olmak istediğini ifade eden genç oyuncu, "Altınordu'da geçen sene güzel bir sezon geçirdim. Kulağıma gelen haberler de oluyordu ama bu haberin Fenerbahçe'den gelmesi beni ayrıca sevindirdi. Burada olduğum için çok mutluyum. Kalıcı olmak istiyorum ve bunun için çok çalışacağım. Bunun sözünü veriyorum. Bu sınav bizim için güzel geçti. İlerleyen günlerde hazırlık maçlarımız olacak. Ben de forma aldığım takdirde çok iyi değerlendirmek için çalışacağım" diye konuştu.

"ALTINORDU BAŞKANI, ANTRENÖRÜ VE EKİBİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Cengiz Ünder'le çocukluk arkadaşı olduklarını da belirten Barış, "Yaklaşık 10 senedir beraberdik. Onunla beraber ters kanatlarda oynuyorduk. Onun izinden gitmek benim için çok güzel. Umarım Altınordu'dan çıkan tüm oyuncular güzel yerlere gelir. Ben buradan Altınordu başkanı Seyit Mehmet Özkan'a, antrenörü Hüseyin Eroğlu ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bende ve oradaki tüm genç oyunculardaki emekleri çok büyük. Bu formayla da güzel yerlere geleceğime inanıyorum" şeklinde konuştu.

Barış Alıcı oynadığı pozisyonla ilgili olarak, "Sağ kanat pozisyonunda oynuyorum. Sol kanatta da kendimi rahat hissediyorum ama sağ kanatta biraz daha rahatım. Çift kanatta da oynayabilme özelliğine sahibim. Bu benim için sorun olmuyor" diyerek sözlerini tamamladı.