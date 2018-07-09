    11 Temmuz 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Cocu sürpriz ismi A takıma davet etti!

    Cocu sürpriz ismi A takıma davet etti!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 09.07.2018 Giriş Tarihi: 09.07.2018

    Yeni dönemde altyapıyı daha etkin bir şekilde kullanma parolasıyla yola çıkan Yönetimi ilk takviyesini de 21 yaş altı takımından yaptı. Hırvat oyuncu, sarı lacivertlilerin antrenmanlarında yer almak için 'dan davet aldı.

    Sarı Lacivertlilerin efsane oyuncularından Milan Rapaic'in oğlu Boris Rapaic İsviçre Kampı sonrası A takım antrenmanlarına davet edildi.

    alt yapısında attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Rapaic'in İtalya'dan gelen teklifleri de geri çevirdiği öğrenildi.

    Forvet arayışları içerisinde olan sarı lacivertlilerin Boris Rapaic'i sezon içerisinde değerlendirmek istediği ifade edildi.

    Öte yandan Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı merak edilen Kaptan Volkan Demirel'in geçtiğimiz yıl aldığı ücretinden çok daha altına bir rakama imza atmayı kabul ettiği ve hafta içerisinde tarafların anlaşmaya varabilecekleri öğrenildi.


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