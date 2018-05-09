09 Mayıs 2018, Çarşamba
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Fenerbahçe'nin son Bursaspor on birine bakın. Dokuz oyuncu geçen seneden geliyor;
Gürcan Bilgiç: Fenerbahçe yarıştıysa bunu hocasına borçlu
Güncelleme Tarihi: 09.05.2018 Giriş Tarihi: 09.05.2018
Fenerbahçe'nin son Bursaspor on birine bakın. Dokuz oyuncu geçen seneden geliyor;
Fenerbahçe'nin son Bursaspor on birine bakın. Dokuz oyuncu geçen seneden geliyor;
Soldado ve Guliano yeni... Ayrılan Kjaer ve Lens'i hesaba katarsanız, neredeyse aynı takım, aynı kalite...
Sahaya çıkanlar geçen seneyi üçüncü bitirmişti. Şimdikiler son iki haftaya hala şampiyonluk şansıyla giriyorlar.
Aradaki tek fark kulübede oturan "adam"dır. Aykut Kocaman sezon başından bu yana savundukları, felsefesi ve yönetim prensipleriyle, hakkında konuşanlarıtekzip etti.
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