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    09 Mayıs 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Gürcan Bilgiç: Fenerbahçe yarıştıysa bunu hocasına borçlu

    Kocaman gerçekler!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 09.05.2018 Giriş Tarihi: 09.05.2018

    Fenerbahçe'nin son Bursaspor on birine bakın. Dokuz oyuncu geçen seneden geliyor;

    Fenerbahçe'nin son Bursaspor on birine bakın. Dokuz oyuncu geçen seneden geliyor;
    Soldado ve Guliano yeni... Ayrılan Kjaer ve Lens'i hesaba katarsanız, neredeyse aynı takım, aynı kalite...
    Sahaya çıkanlar geçen seneyi üçüncü bitirmişti. Şimdikiler son iki haftaya hala şampiyonluk şansıyla giriyorlar.
    Aradaki tek fark kulübede oturan "adam"dır. Aykut Kocaman sezon başından bu yana savundukları, felsefesi ve yönetim prensipleriyle, hakkında konuşanlarıtekzip etti.

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