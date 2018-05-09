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Fenerbahçe tarihinden bilgiler
Güncelleme Tarihi: 09.05.2018 Giriş Tarihi: 09.05.2018
Fenerbahçe tarihinden bilgilerde bugün...
F.Bahçe , 9 Mayıs 2004'te oynanan lig maçında deplasmanda Denizlispor'u Van Hooijdonk, Tuncay Şanlı (2), ve Ümit Özat'ın golleriyle 4-0 yenip, bitime bir hafta kala 15. kez şampiyon oldu. Daum, F.Bahçe'yi şampiyon yapan ilk Alman hoca olarak tarihe geçti.
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