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    09 Mayıs 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe tarihinden bilgiler

    Fenerbahçe tarihinden bilgiler
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 09.05.2018 Giriş Tarihi: 09.05.2018

    Fenerbahçe tarihinden bilgilerde bugün...

    F.Bahçe , 9 Mayıs 2004'te oynanan lig maçında deplasmanda Denizlispor'u Van Hooijdonk, Tuncay Şanlı (2), ve Ümit Özat'ın golleriyle 4-0 yenip, bitime bir hafta kala 15. kez şampiyon oldu. Daum, F.Bahçe'yi şampiyon yapan ilk Alman hoca olarak tarihe geçti.

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