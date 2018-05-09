Fenerbahçe tarihinden bilgiler

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FENERBAHÇE HABERLERİ

9 Mayıs 2004'te oynanan lig maçında deplasmanda'u(2), ve'ın golleriyle 4-0 yenip, bitime bir hafta kala 15. kez şampiyon oldu., F.Bahçe'yi şampiyon yapanolarak tarihe geçti.