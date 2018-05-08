Fenerbahçeden Gerrarda flaş Skrtel yanıtı!

08 Mayıs 2018, Salı
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'den Gerrard'a flaş Skrtel yanıtı!
Güncelleme Tarihi: 08.05.2018 Giriş Tarihi: 08.05.2018
İskoçya Ligi takımlarından Glasgow Rangers'ın transfer listesinde bulunan Fenerbahçeli savunma oyuncusu Martin Skrtel'ın takımdan ayrılışına izin verilmediği iddia edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ