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    08 Mayıs 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'den Gerrard'a flaş Skrtel yanıtı!

    Fenerbahçeden Gerrarda flaş Skrtel yanıtı!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 08.05.2018 Giriş Tarihi: 08.05.2018

    İskoçya Ligi takımlarından Glasgow Rangers'ın transfer listesinde bulunan Fenerbahçeli savunma oyuncusu Martin Skrtel'ın takımdan ayrılışına izin verilmediği iddia edildi.

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