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    07 Mayıs 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'den dev proje: "Siyah çoraplılar geliyor!"

    Fenerbahçeden dev proje
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 07.05.2018 Giriş Tarihi: 07.05.2018

    Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu ve Fenerbahçe Futbol Altyapı Gençlik Geliştirme Program Koordinatörü Müjdat Yetkiner, Dereağzı Tesisleri'nde basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

    Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu ve Fenerbahçe Futbol Altyapı Gençlik Geliştirme Program Koordinatörü Müjdat Yetkiner, Dereağzı Tesisleri'nde basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

    Altyapı projeleriyle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mosturoğlu, projenin yakın bir zamanda tanıtımının yapılacağını söyledi. Projelerinin spor medyasında "Siyah Çoraplılar Futbol Akademisi" adıyla anılacağını aktaran Mosturoğlu, proje lideriyle 2+3 yıllık sözleşme imzaladıklarını ifade etti.

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