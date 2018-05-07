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Fenerbahçe'den dev proje: "Siyah çoraplılar geliyor!"
Güncelleme Tarihi: 07.05.2018 Giriş Tarihi: 07.05.2018
Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu ve Fenerbahçe Futbol Altyapı Gençlik Geliştirme Program Koordinatörü Müjdat Yetkiner, Dereağzı Tesisleri'nde basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi.
Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu ve Fenerbahçe Futbol Altyapı Gençlik Geliştirme Program Koordinatörü Müjdat Yetkiner, Dereağzı Tesisleri'nde basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi.
Altyapı projeleriyle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mosturoğlu, projenin yakın bir zamanda tanıtımının yapılacağını söyledi. Projelerinin spor medyasında "Siyah Çoraplılar Futbol Akademisi" adıyla anılacağını aktaran Mosturoğlu, proje lideriyle 2+3 yıllık sözleşme imzaladıklarını ifade etti.
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