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    03 Mayıs 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu

    Fenerbahçede Dirar yerine İsmail ilk 11de
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 03.05.2018 Giriş Tarihi: 03.05.2018

    Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 2.maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yarıda kalan maçın devamı saat 20.30'da oynanacak

    Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Volkan, Hasan Ali, Neustadter, Skrtel, Mehmet, İsmail, Şener, Giuliano, Josef, Valbuena, Soldado

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