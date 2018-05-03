03 Mayıs 2018, Perşembe
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Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu
Güncelleme Tarihi: 03.05.2018 Giriş Tarihi: 03.05.2018
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 2.maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yarıda kalan maçın devamı saat 20.30'da oynanacak
Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Volkan, Hasan Ali, Neustadter, Skrtel, Mehmet, İsmail, Şener, Giuliano, Josef, Valbuena, Soldado
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