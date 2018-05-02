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    02 Mayıs 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'de şampiyonluk Karabükspor maçıyla gelecek

    Fenerbahçede şampiyonluk Karabükspor maçıyla gelecek
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 02.05.2018 Giriş Tarihi: 02.05.2018

    , Karabükspor'u farklı geçerek gol averajında 'ı geçmek istiyor

    'in 31. haftasında Beşiktaş'ın 'a kaybetmesinin ardından 3. sıraya yükselen , yolunda umutlarını yitirmiş değil.

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