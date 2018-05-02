Fenerbahçede şampiyonluk Karabükspor maçıyla gelecek

02 Mayıs 2018, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'de şampiyonluk Karabükspor maçıyla gelecek
Güncelleme Tarihi: 02.05.2018 Giriş Tarihi: 02.05.2018
Fenerbahçe, Karabükspor'u farklı geçerek gol averajında Galatasaray'ı geçmek istiyor
Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ın Galatasaray'a kaybetmesinin ardından 3. sıraya yükselen Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda umutlarını yitirmiş değil.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ