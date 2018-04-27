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    27 Nisan 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe, Kasımpaşa maçına hazır

    Fenerbahçe, Kasımpaşa maçına hazır
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 27.04.2018 Giriş Tarihi: 27.04.2018

    'in 31'inci haftasında 'nın konuğu olacak olan bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

    Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen çalışma saat 17.00'de başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

    Sarı-Lacivertli ekip, bu antrenmanla ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi.

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