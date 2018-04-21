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Olaylı Fenerbahçe Beşiktaş maçında Aziz Yıldırım detayı! "Emniyeti uyarın..."
Güncelleme Tarihi: 21.04.2018 Giriş Tarihi: 21.04.2018
Ülker Stadyumu'nda oynanan F.Bahçe-Beşiktaş maçı futbol tarihimizde görülmemiş olaylar yüzünden yarıda kaldı.
Sarı-Lacivertliler Yöneticiler, olayların bilinçli çıkarıldığını düşünüyor. İşte idarecilerin olaylarla ilgili ilginç tespitleri: Daha maçın birinci dakikasında korner köşelerin oradan sahaya maddeler atıldı. Başkan bu olayı daha birinci dakikada gördü. Menajer Hasan Çetinkaya'yı aradı.
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