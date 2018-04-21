Olaylı Fenerbahçe Beşiktaş maçında Aziz Yıldırım detayı! "Emniyeti uyarın..."

Ülker Stadyumu'nda oynanan F.Bahçe-Beşiktaş maçı futbol tarihimizde görülmemiş olaylar yüzünden yarıda kaldı.

Sarı-Lacivertliler Yöneticiler, olayların bilinçli çıkarıldığını düşünüyor. İşte idarecilerin olaylarla ilgili ilginç tespitleri: Daha maçın birinci dakikasında korner köşelerin oradan sahaya maddeler atıldı. Başkan bu olayı daha birinci dakikada gördü. Menajer Hasan Çetinkaya'yı aradı.