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    21 Nisan 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

    F.Bahçede Antalyaspor hazırlıkları devam ediyor
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 21.04.2018 Giriş Tarihi: 21.04.2018

    Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 23 Nisan Pazartesi günü Antalyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynadıkları belirtildi.

    Sarı-lacivertli ekip yarın yapacağı idmanla Antalyaspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

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