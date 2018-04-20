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    20 Nisan 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Josef de Souza'dan Beşiktaşlıları kızdıracak paylaşım

    Josef de Souzadan Beşiktaşlıları kızdıracak paylaşım
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 20.04.2018 Giriş Tarihi: 20.04.2018

    'nin Brezilyalı orta sahası , tatil edilen Beşiktaş derbisinin ardından sosyal medya hesabından Beşiktaşlı taraftarları kızdıracak paylaşımda bulundu.

    'nin Brezilyalı yıldızı , olayların soğumasının ardından sosyal medya hesabından tepki çekecek paylaşımda bulundu.

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