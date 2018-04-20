Josef de Souzadan Beşiktaşlıları kızdıracak paylaşım

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Josef de Souza'dan Beşiktaşlıları kızdıracak paylaşım
Güncelleme Tarihi: 20.04.2018 Giriş Tarihi: 20.04.2018
Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Josef de Souza, tatil edilen Beşiktaş derbisinin ardından sosyal medya hesabından Beşiktaşlı taraftarları kızdıracak paylaşımda bulundu.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Josef de Souza, olayların soğumasının ardından sosyal medya hesabından tepki çekecek paylaşımda bulundu.
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FENERBAHÇE HABERLERİ