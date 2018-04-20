20 Nisan 2018, Cuma
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Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın tesislerde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Giriş Tarihi: 20.04.2018
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında pazartesi günü karşılaşacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle start aldı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.
Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın tesislerde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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