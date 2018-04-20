Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında pazartesi günü karşılaşacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

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Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle start aldı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın tesislerde yapacağı antrenmanla sürdürecek.