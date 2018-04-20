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    20 Nisan 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

    Fenerbahçede Antalyaspor hazırlıkları başladı
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 20.04.2018

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında pazartesi günü karşılaşacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

    Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle start aldı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

    Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın tesislerde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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