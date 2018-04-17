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    17 Nisan 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları

    Fenerbahçede kupa mesaisi sürüyor
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 17.04.2018

    Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saat 11.00'de başladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular; 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

    Sarı-lacivertliler, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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