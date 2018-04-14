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    14 Nisan 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Aykut Kocaman rekor kırdı!

    Aykut Kocaman rekor kırdı!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 Giriş Tarihi: 14.04.2018

    Sarı-lacivertli takımda hem futbolculuk hem de teknik adamlık döneminde birçok rekora imza atan , yeni bir rekoru daha eline geçirdi.

    Kocaman, Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla kulüp tarihinin resmi maçlarda en fazla müsabakaya çıkan çalıştırıcısı oldu. Christoph Daum'a ait 190 maçlık rekoru kıran Kocaman, Sivas deplasmanıyla 191. kez kulübede yer aldı.

    KARŞILAŞMAYA YOĞUN İLGİ

    Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren futbolseverler, Yeni 4 Eylül Stadı'nın tribünlerini büyük ölçüde doldurdu.

    Kendilerine ayrılan tribünü dolduran taraftarları takımlarına destek oldu.

    Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, mücadeleyi locadan takip etti.

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