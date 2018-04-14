Aykut Kocaman rekor kırdı!

Sarı-lacivertli takımda hem futbolculuk hem de teknik adamlık döneminde birçok rekora imza atan Aykut Kocaman, yeni bir rekoru daha eline geçirdi.

Kocaman, Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla kulüp tarihinin resmi maçlarda en fazla müsabakaya çıkan çalıştırıcısı oldu. Christoph Daum'a ait 190 maçlık rekoru kıran Kocaman, Sivas deplasmanıyla 191. kez kulübede yer aldı.

KARŞILAŞMAYA YOĞUN İLGİ

Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren futbolseverler, Yeni 4 Eylül Stadı'nın tribünlerini büyük ölçüde doldurdu.

Kendilerine ayrılan tribünü dolduran Fenerbahçe taraftarları takımlarına destek oldu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, mücadeleyi locadan takip etti.