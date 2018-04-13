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    13 Nisan 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

    Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 Giriş Tarihi: 13.04.2018

    , 'in 29. haftasında yarın ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

    Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, üç grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

    Pas çalışmalarıyla süren antrenman, çift kale maçın ardından gerçekleştirilen bireysel ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

    Fenerbahçe, antrenmanın ardından karşılaşma için Sivas'a gidecek.


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