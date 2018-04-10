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    10 Nisan 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

    Fenerbahçede Sivasspor maçı hazırlıkları
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 10.04.2018 Giriş Tarihi: 10.04.2018

    'in 29'uncu haftasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.

    Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 16.00'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.
    , hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.


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