08 Nisan 2018, Pazar
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Hakem Halil Umut Meler, yardımcısının uyarısıyla topun çizgiyi geçtiğini belirtip, gol kararı verdi.
Osmanlısporlu futbolcular bu pozisyonda şiddetli itirazlarda bulunurken, orta hakem Halil Umut Meler, yan hakeminin talimatıyla topun tamamının çizgiyi geçtiğini işaret etti.
Fenerbahçe - Osmanlıspor maçında tartışmalı gol! Çizgiyi geçti mi?
Güncelleme Tarihi: 08.04.2018 Giriş Tarihi: 08.04.2018
Fenerbahçe, Osmanlıspor karşısında 56. dakikada Skrtel'in kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. Golde topun çizgiyi geçip geçmediği tartışma yarattı
56. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Skrtel'in kafa vuruşunda Karcemarskas topu kontrol etti.
Hakem Halil Umut Meler, yardımcısının uyarısıyla topun çizgiyi geçtiğini belirtip, gol kararı verdi.
Osmanlısporlu futbolcular bu pozisyonda şiddetli itirazlarda bulunurken, orta hakem Halil Umut Meler, yan hakeminin talimatıyla topun tamamının çizgiyi geçtiğini işaret etti.
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