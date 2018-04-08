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    08 Nisan 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe - Osmanlıspor maçında tartışmalı gol! Çizgiyi geçti mi?

    Kadıköyde tartışılan gol! Çizgiyi geçti mi?
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 08.04.2018 Giriş Tarihi: 08.04.2018

    Fenerbahçe, karşısında 56. dakikada Skrtel'in kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. Golde topun çizgiyi geçip geçmediği tartışma yarattı

    56. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Skrtel'in kafa vuruşunda Karcemarskas topu kontrol etti.

    Hakem Halil Umut Meler, yardımcısının uyarısıyla topun çizgiyi geçtiğini belirtip, gol kararı verdi.

    lu futbolcular bu pozisyonda şiddetli itirazlarda bulunurken, orta hakem Halil Umut Meler, yan hakeminin talimatıyla topun tamamının çizgiyi geçtiğini işaret etti.

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