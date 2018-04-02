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    02 Nisan 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Aziz Yıldırım'dan flaş Kocaman kararı

    Aziz Yıldırımdan flaş Kocaman kararı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 02.04.2018 Giriş Tarihi: 02.04.2018

    Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'ın geleceği hakkında açıklamada bulunudu

    Aziz Yıldırım, "Şampiyon olunmazsa kadro ve teknik ekip ile yollar ayrılacak mı?" sorusuna , "Seçimden sonra başkan olacak kişi buna karar verecektir ama bu soruyla benim şahsımla ilgili soruyorsanız benim böyle bir düşüncem yok." cevabını verdi.

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