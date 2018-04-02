Aziz Yıldırımdan flaş Kocaman kararı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'ın geleceği hakkında açıklamada bulunudu

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Aziz Yıldırım, "Şampiyon olunmazsa kadro ve teknik ekip ile yollar ayrılacak mı?" sorusuna , "Seçimden sonra başkan olacak kişi buna karar verecektir ama bu soruyla benim şahsımla ilgili soruyorsanız benim böyle bir düşüncem yok." cevabını verdi.