Aziz Yıldırımdan flaş Kocaman kararı

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Aziz Yıldırım'dan flaş Kocaman kararı
Güncelleme Tarihi: 02.04.2018 Giriş Tarihi: 02.04.2018
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'ın geleceği hakkında açıklamada bulunudu
Aziz Yıldırım, "Şampiyon olunmazsa kadro ve teknik ekip ile yollar ayrılacak mı?" sorusuna , "Seçimden sonra başkan olacak kişi buna karar verecektir ama bu soruyla benim şahsımla ilgili soruyorsanız benim böyle bir düşüncem yok." cevabını verdi.
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