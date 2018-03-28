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    28 Mart 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe’de Kayserispor maçı hazırlıkları

    Fenerbahçe’de Kayserispor maçı hazırlıkları
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 28.03.2018

    Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Sarı-lacivertli futbolcular, idmanı dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamladı.

    , Kayserispor maçı hazırlıklarını 29 Mart Perşembe günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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