;
    29 Mart 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe sayılmayan şampiyonluklar için harekete geçiyor

    Fenerbahçe sayılmayan şampiyonluklar için harekete geçiyor
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 28.03.2018

    Başkanı Aziz Yıldırım ve Asbaşkanlardan Şekip Mosturoğlu ve Önder Fırat, İzmir'de üyelerle bir araya geldi.

    Başkanı Aziz Yıldırım ve Asbaşkanlardan Şekip Mosturoğlu ve Önder Fırat, İzmir'de üyelerle bir araya geldi. Fenerbahçe'nin sayılmayan şampiyonlukları için başvuru yapacaklarını ifade eden Şekip Mosturoğlu, "Arşiv tarih taraması kısmı tamamlanmak üzere. Ondan sonra başvuru yapıp, yapılmayacağına karar vereceğiz. Elimizdeki tarihi verilerde bu durumu kamuoyuna anlatacağız. Bu şampiyonlukların kamuoyu tarafından da benimsenmesi lazım.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FENERBAHÇE HABERLERİ
    FETÖnün yapamadığını yaptılar, Fenerbahçeyi ikiye böldüler "FETÖ'nün yapamadığını yaptılar, Fenerbahçe'yi ikiye böldüler"
    Sumidacadan Fenerbahçeye gözdağı! Sumidaca'dan Fenerbahçe'ye gözdağı!
    Fenerbahçe’de Kayserispor maçı hazırlıkları Fenerbahçe’de Kayserispor maçı hazırlıkları
    BİZE ULAŞIN