Fenerbahçe sayılmayan şampiyonluklar için harekete geçiyor

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Asbaşkanlardan Şekip Mosturoğlu ve Önder Fırat, İzmir'de üyelerle bir araya geldi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Asbaşkanlardan Şekip Mosturoğlu ve Önder Fırat, İzmir'de üyelerle bir araya geldi. Fenerbahçe'nin sayılmayan şampiyonlukları için başvuru yapacaklarını ifade eden Şekip Mosturoğlu, "Arşiv tarih taraması kısmı tamamlanmak üzere. Ondan sonra başvuru yapıp, yapılmayacağına karar vereceğiz. Elimizdeki tarihi verilerde bu durumu kamuoyuna anlatacağız. Bu şampiyonlukların kamuoyu tarafından da benimsenmesi lazım.