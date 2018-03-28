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Fenerbahçe sayılmayan şampiyonluklar için harekete geçiyor
Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 28.03.2018
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Asbaşkanlardan Şekip Mosturoğlu ve Önder Fırat, İzmir'de üyelerle bir araya geldi.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Asbaşkanlardan Şekip Mosturoğlu ve Önder Fırat, İzmir'de üyelerle bir araya geldi. Fenerbahçe'nin sayılmayan şampiyonlukları için başvuru yapacaklarını ifade eden Şekip Mosturoğlu, "Arşiv tarih taraması kısmı tamamlanmak üzere. Ondan sonra başvuru yapıp, yapılmayacağına karar vereceğiz. Elimizdeki tarihi verilerde bu durumu kamuoyuna anlatacağız. Bu şampiyonlukların kamuoyu tarafından da benimsenmesi lazım.
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