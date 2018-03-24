Valbuenanın menajerinden açıklama

Barnes, Valbuena'nın Fenerbahçe'yi seçmesinden pişman olmadığını söyledi.

Le Dauphiné'e konuşan Valbuena'nın menajeri Jean Pierre Barnes, Valbuena'nın Lyon'dan ayrılma kararı alması ve Fenerbahçe tercihi ile ilgili konuştu.

Barnes, "Valbuena, Olympique Lyon'da çok mutluydu. Şampiyonlar Ligi'nde oynayamadığı ve Fenerbahçe'den iyi bir teklif geldiği için ayrılmayı seçti. Pişman değil."