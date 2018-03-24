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    24 Mart 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Valbuena'nın menajerinden açıklama

    Valbuenanın menajerinden açıklama
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 24.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018

    Barnes, Valbuena'nın Fenerbahçe'yi seçmesinden pişman olmadığını söyledi.

    Le Dauphiné'e konuşan Valbuena'nın menajeri Jean Pierre Barnes, Valbuena'nın Lyon'dan ayrılma kararı alması ve Fenerbahçe tercihi ile ilgili konuştu.

    Barnes, "Valbuena, Olympique Lyon'da çok mutluydu. Şampiyonlar Ligi'nde oynayamadığı ve Fenerbahçe'den iyi bir teklif geldiği için ayrılmayı seçti. Pişman değil."

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