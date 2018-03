Valbuenadan Kocamana sürpriz yanıt

Aykut Kocaman'ın bireyselliği bırakmasını istediği Fransız yıldız Mathieu Valbuena, hocasına bunun o kadar kolay olmadığını söylediği iddia edildi

Geçtiğimiz Cumatesi günü oynanan Galatasaray derbisinde sonradan oyuna giren Valbuena, maç biter bitmez erkenden evinin yolunu tutarken, teknik direktör Aykut Kocaman'la soyunma odasında tartıştığı şeklindeki haberlerinin aksine tam bir profesyonel gibi davranarak saha dışında isyan etmeyen karakteriyle tam not almaya devam ediyor.



"KADEMEYE DAHA ÇOK GİRMELİSİN"



Oyuncunun bu davranışları teknik heyeti etkilese de Fransız yıldız saha içi performansıyla ise Aykut Hoca ile fikir ayrılığında. Yedek bıraktığı oyuncusuyla neredeyse her hafta konuşan Aykut Kocaman, "Kademeye daha çok girmelisin. Maç içinde yerini çok kaybediyorsun. Bu da bize pozisyon olarak geri dönüyor. Topla da daha ekonomik oynamalısın. Ayağında topu çok oyalama. Boştaki arkadaşına bir an önce servis yap" şeklinde uyarılarda bulundu.



''DÜZELMEK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"



Kocaman, konuşmalara rağmen hala alışkanlıklarından vazgeçmeyen Valbuena'yı joker gibi tutarak ikinci yarılarda maçı çevirmesi için oyuna dahil etme kararı alırken, genelde iç saha mücadelelerinde daha çok şans bulan oyuncu bu durumla ilgili olarak hocasına "Yıllardır oynadığım bir futbol tarzı var. Valbuena olduysam böyle oldum. İnsan alışkanlıklarından kolay kolay vazgeçemiyor Ama düzelmek için elimden geleni yapacağım" itirafında bulundu.