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    21 Mart 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçeli eski milli futbolcu Erdi Demir'e 3 yıl hapis cezası!

    Fenerbahçeli eski milli futbolcu Erdi Demire 3 yıl hapis cezası!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 21.03.2018 Giriş Tarihi: 21.03.2018

    Kadıköy'de tartıştığı iki kişiyi bıçakla yaralayan li eski milli futbolcu Nusret Erdi Demir, "Haksız tahrik altında bıçakla kasten yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 2 bin 240 TL adli para cezasına çarptırıldı.

    İstanbul Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına müşteki sanıklar Sercan Osmanoğlu ve Erdoğan Altunbaş katılırken, tutuksuz yargılanan müşteki sanık Nusret Erdi Demir duruşmaya katılmadı. Erdi Demir'i temsilen avukatı Ali Mahir Başarır duruşmada hazır bulundu. Söz alan müşteki sanık Erdoğan Altunbaş, müşteki sanık Erdi Demir ile karşılıklı olarak anlaştıklarını ve şikayetlerinden karşılıklı vazgeçtiklerini söyledi.

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