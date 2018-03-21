Fenerbahçeli eski milli futbolcu Erdi Demire 3 yıl hapis cezası!

21 Mart 2018, Çarşamba
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Fenerbahçeli eski milli futbolcu Erdi Demir'e 3 yıl hapis cezası!
Güncelleme Tarihi: 21.03.2018 Giriş Tarihi: 21.03.2018
Kadıköy'de tartıştığı iki kişiyi bıçakla yaralayan Fenerbahçeli eski milli futbolcu Nusret Erdi Demir, "Haksız tahrik altında bıçakla kasten yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 2 bin 240 TL adli para cezasına çarptırıldı.
İstanbul Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına müşteki sanıklar Sercan Osmanoğlu ve Erdoğan Altunbaş katılırken, tutuksuz yargılanan müşteki sanık Nusret Erdi Demir duruşmaya katılmadı. Erdi Demir'i temsilen avukatı Ali Mahir Başarır duruşmada hazır bulundu. Söz alan müşteki sanık Erdoğan Altunbaş, müşteki sanık Erdi Demir ile karşılıklı olarak anlaştıklarını ve şikayetlerinden karşılıklı vazgeçtiklerini söyledi.
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