;
    18 Mart 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Kadıköy'de Galatasaray'a özel değişim

    Kadıköyde Galatasaraya özel değişim
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 Giriş Tarihi: 17.03.2018

    Derbi öncesi Ülker Stadı'nda, taraftarına özel değişiklik yapıldı

    Kadıköy'de bu sezon ilk defa kapalı gişe oynanacak derbi maçı öncesi, yönetimi harekete geçti. Sezonun ilk yarısı Seyrantepe'de oynanan maçta yönetimi, Fenerbahçeli taraftarların bulunduğu deplasman tribünü önüne dev hoparlörler kurdurtmuş ve maç boyunca Fenerbahçe taraftarının sesini bastırmak için Galatasaray marşları çalınmıştı. Fenerbahçeli taraftarların ve yönetimin büyük tepkisini çeken bu olay sonrası yönetim harekete geçti ve bugün oynanacak Galatasaray maçı öncesi, deplasman tribünü önüne ilk maçta olduğu gibi dev hoparlör sistemi kuruldu.


    Kadıköy'de deplasman tribününe kurulan ses sistemine önlem olarak Galatasaray taraftarı bu kulak tıkaçlarıyla yola çıkıyor


    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FENERBAHÇE HABERLERİ
    İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçı capsleri! İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçı capsleri!
    Erman Toroğlu: Çok net penaltı Erman Toroğlu: Çok net penaltı
    Kadıköyde istifa sesleri! Kadıköy'de istifa sesleri!
    BİZE ULAŞIN