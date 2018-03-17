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    18 Mart 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe yöneticisinden şok hareket!

    Fenerbahçe yöneticisinden şok hareket!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 Giriş Tarihi: 17.03.2018

    Yönetim Kurulu Yedek Üyesi 'ın, taraftarlarına yönelik yaptığı hareketler büyük tepki çekti.

    Başak'ın yaptığı hareketler sosyal medyada taraftarlarından yoğun tepki aldı.

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