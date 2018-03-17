18 Mart 2018, Pazar
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Fenerbahçe yöneticisinden şok hareket!
Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 Giriş Tarihi: 17.03.2018
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Cenk Başak'ın, Galatasaray taraftarlarına yönelik yaptığı hareketler büyük tepki çekti.
Başak'ın yaptığı hareketler sosyal medyada Galatasaray taraftarlarından yoğun tepki aldı.
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