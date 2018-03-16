Fenerbahçenin derbide kozu Giuliano

16 Mart 2018, Cuma
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Giuliano, Fenerbahçe formasıyla son dört lig maçında dört gol attı.
Fenerbahçe'nin derbide kozu Giuliano
Giriş Tarihi: 16.03.2018
Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta sahası Giuliano oynadığı 22 müsabakada 12 gol kaydederek sarı-lacivertlilerin en golcü ismi oldu. Galatasaray derbisinde de sarı-lacivertlilerin en büyük kozu Giuliano olacak.
Fenerbahçe ile Galatasaray'ın oynayacağı derbi öncesinde sarı-lacivertlilerde Giuliano ön plana çıkıyor. Fenerbahçe'nin sezon başında Rus ekibi Zenit'ten transfer ettiği Brezilyalı 10 numara Giuliano sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla göz kamaştırıyor. Giuliano, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 22 maçta 12 gol ve 2 asistlik performans göstererek takımının en golcü ismi oldu. Brezilyalının oynadığı 22 maçta 13 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 6 beraberlik alan sarı-lacivertliler, Giuliano'nun sakatlığından dolayı oynamadığı 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı.
Giuliano, Fenerbahçe formasıyla son dört lig maçında dört gol attı.
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