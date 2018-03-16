;
    16 Mart 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'nin derbide kozu Giuliano

    Fenerbahçenin derbide kozu Giuliano
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 16.03.2018

    Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta sahası Giuliano oynadığı 22 müsabakada 12 gol kaydederek sarı-lacivertlilerin en golcü ismi oldu. Galatasaray derbisinde de sarı-lacivertlilerin en büyük kozu Giuliano olacak.

    Fenerbahçe ile Galatasaray'ın oynayacağı derbi öncesinde sarı-lacivertlilerde Giuliano ön plana çıkıyor. Fenerbahçe'nin sezon başında Rus ekibi Zenit'ten transfer ettiği Brezilyalı 10 numara Giuliano sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla göz kamaştırıyor. Giuliano, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 22 maçta 12 gol ve 2 asistlik performans göstererek takımının en golcü ismi oldu. Brezilyalının oynadığı 22 maçta 13 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 6 beraberlik alan sarı-lacivertliler, Giuliano'nun sakatlığından dolayı oynamadığı 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

    Giuliano, Fenerbahçe formasıyla son dört lig maçında dört gol attı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FENERBAHÇE HABERLERİ
    Terim, Kocaman karşısında 5e 3 üstün! Terim, Kocaman karşısında 5'e 3 üstün!
    İşte hakemlerin tuttuğu takımlar İşte hakemlerin tuttuğu takımlar
    Derbi öncesi anlamlı buluşma Derbi öncesi anlamlı buluşma
    BİZE ULAŞIN