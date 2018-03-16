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    16 Mart 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Alex ayağının tozuyla halı saha yaptı, baklava ziyafeti çekti

    Alex ayağının tozuyla halı saha yaptı, baklava ziyafeti çekti
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 16.03.2018 Giriş Tarihi: 16.03.2018

    'nin efsane ismi Türkiye tatiline bir de halı saha maçı sıkıştırdı. Brezilyalı yıldız dün akşam uzun süre sonra İstanbul'da sahaya çıktı ve şov yaptı.

    2004-2012 yılları arasında forması altında büyük başarılar yaşayan ve kısa sürede adını Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcuları arasına yazdıran Türkiye ziyaretine bir de halı saha maçı sıkıştırdı.

    Uzun süre sonra yeniden İstanbul'a gelen Alex dün akşam eski dostlarıyla halı saha organizasyonunda buluştu. Ataşehir'de bulunan tesislerde maça çıkan Alex, eski günlerdeki fit görüntüsüyle dikkat çekti. Hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektiren ve kitap imzalayan Brezilyalı yıldız maçın ardından ikram edilen baklavayla ziyafet çekti.


    Çarşamba akşamı Türkiye'ye gelen ve bir çok etkinliğe katılan Alex'in cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından ülkesine dönmesi bekleniyor.

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