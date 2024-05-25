Trendyol Süper Lig'in son haftasında daha önce küme düşmesi kesinleşen VavaCars Fatih Karagümrük sahasında Yılport Samsunspor'u konuk etti.
Mücadele VavaCars Fatih Karagümrük'ün 3-1'lik galibiyeti ile sonuçlandı.
Maçta İstanbul ekibinin gollerini 42. dakikada Marcao, 50. dakikada Mendez ve 90+3. dakikada Güven Yalçın attı.
Yılport Samsunspor'un tek golü ise 57.dakikada Soner Aydoğdu'dan geldi.
Maçta Yılport Samsunspor'da Yunus Emre Çiftç, 72. dakikada direkt olarak kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
VavaCars Fatih Karagümrük aldığı galibiyetle Süper Lig'i 40 puanla tamamladı.
Yılport Samsunspor ise Süper Lig'i 43 puanla noktaladı.