VavaCars Fatih Karagümrük 3 - 1 Yılport Samsunspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında VavaCars Fatih Karagümrük sahasında Yılport Samsunspor'u ağırladı. Geçtiğimiz hafta küme düşmesi kesinleşen VavaCars Fatih Karagümrük, rakibini 3 golle mağlup ederek Süper Lig'de galibiyitle veda etti. İşte detaylar...

Fatih Karagümrük Haberleri Yayın Tarihi: 25.05.2024- 17:55 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024- 18:03