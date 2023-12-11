Fatih Karagümrük teknik direktörü ile yollarını ayırdı! İşte yeni hocası
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük, teknik direktör Alparslan Erdem ile yollarını ayırdığını açıkladı. İşte detaylar...
Fatih Karagümrük Haberleri Yayın Tarihi: 11.12.2023- 16:40 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023- 16:53
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Vavacars Fatih Karagümrük'te flaş gelişmeler yaşanıyor.
Karagümrük, Teknik Direktör Alparslan Erdem ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Aynı zamanda Karagümrük, Shota Arveladze ile prensip olarak anlaştığını duyurdu.
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