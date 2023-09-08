Trendyol Süper Lig ekiplerinden Vavacars Fatih Karagümrük, Genoa'da kariyerini sürdüren Güven Yalçın'ı kiraladığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Serie A ekiplerinden Genoa forması giyen A Milli hücum oyuncusu Güven Yalçın'ı kiralık olarak renklerimize bağladık. A Milli Futbolcumuz Güven Yalçın'a Karagümrük'e hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz." denildi.
📣Güven Yalçın Karagümrük'te— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) September 8, 2023
Serie A ekiplerinden Genoa forması giyen A Milli hücum oyuncusu Güven Yalçın'ı kiralık olarak renklerimize bağladık.
A Milli Futbolcumuz Güven Yalçın'a Karagümrük'e hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz. pic.twitter.com/MqdAUuCTMm