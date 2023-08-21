Stefano Sturaro Fatih Karagümrük'e transfer oldu

Stefano Sturaro Fatih Karagümrük'e transfer oldu

Son dakika transfer haberileri Trendyol Süper Lig ekiplerinden Vavacars Fatih Karagümrük yeni transferlerinde devam ediyor. İstanbul ekibi bu kez Stefano Sturaro'yu kadrosuna kattı.

Fatih Karagümrük Haberleri Yayın Tarihi: 21.08.2023- 13:34