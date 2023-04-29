Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta müsabakasında Fatih Karagümrük sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz..

FATİH KARAGÜMRÜK - ANTALYASPOR MAÇI 11'LER:

Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent, Ozdoev, Shukurov, Bertolacci, Lobjanidze, Diagne, Borini

Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Veysel, Ömer, Cemali, Erdal, Fernando, Doğukan, Fredy, Larsson, Wright

FATİH KARAGÜMRÜK - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı 29 Nisan Cumartesi günü saat 16:00'da başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.