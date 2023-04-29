Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz..
FATİH KARAGÜMRÜK - ANTALYASPOR MAÇI 11'LER:
Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent, Ozdoev, Shukurov, Bertolacci, Lobjanidze, Diagne, Borini
Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Veysel, Ömer, Cemali, Erdal, Fernando, Doğukan, Fredy, Larsson, Wright
FATİH KARAGÜMRÜK - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı 29 Nisan Cumartesi günü saat 16:00'da başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.