Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Fatih Karagümrük sahasında ağırladığı Sivasspor'u 4-3 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo açıklamalarda bulundu.

Sivasspor karşısında alınan galibiyeti yorumlayan Andrea Pirlo, "Takımdan memnunum ama son dakikalardan değil. 4-1'lik maç rahatlamamız gerekiyor. Rölantiyi kabul etmemek gerekiyor. Topu çevirmeye devam etmemiz gerekiyor. Bu yüzden kızdım. Ancak ritmimizi sürdürmeye devam edeceğiz. İyi bir takımız. Kazanmak istiyoruz. Son dakikalarda yaşadığımızı yaşamak istemiyoruz. Bu şekilde çok puan kaybettiğimiz maçlar oldu" dedi.

"RICCI DAHA İYİ ŞEKİLDE TAKIMA KATKI VERMEYE ÇALIŞACAK"

İtalyan teknik adam, Matteo Ricci'nin performansının sorulması hakkında, "Ricci kendi kalitesine yakışmayan maçlarla başladı. Sonra sakatlandı uyum sağlaması için belli süre geçti. Lige adapte olmaya çalıştı. Şu an O'nun kalitesine yakışan performansı var ama geliştireceği yönleri de var. Daha da iyi şekilde takıma katkı vermeye çalışacak" şeklinde cevap verdi.

