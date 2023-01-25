Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, golcü oyuncusu Fabio Borini hakkında çıkan transfer haberleri için açıklama yaptı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Fabio Borini ile ilgili çıkan transfer haberleri gerçeği yansıtmamaktadır." açıklamasını yaptı.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, golcü oyuncusu Fabio Borini hakkında çıkan transfer haberleri için açıklama yaptı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Fabio Borini ile ilgili çıkan transfer haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." açıklaması yapıldı.

Haberlerde Borini ile Beşiktaş, Başakşehir, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ilgilendiği ifade ediliyordu.

İtalyan oyuncu bu sezon 18 maçta forma giydi. Borini bu karşılaşmalarda 12 gol atıp 7 asist yaptı.

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