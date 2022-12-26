Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Kayserispor ile sözleşmesi feshedilen Andrea Bertolacci ile sözleşme imzaladığını açıkladı. İtalyan oyuncu geçtiğimiz sezon İstanbul ekibinin formasını giyiyordu.
Kırmızı-siyahlı ekip sosyal medya hesabından yapığı paylaşımla Bertolacci ile anlaştığını açıkladı.
İŞTE KARAGÜMRÜK'ÜN PAYLAŞIMI:
Birkaç haftalık deneme sürecinin ardından eski oyuncumuz Andrea Bertolacci ile 1.5 yıllık anlaşmaya varılmıştır.— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) December 26, 2022
Andrea Bertolacci'yi tekrar ailemizde görmekten mutluluk duyuyoruz. Kendisine kulübümüze hoş geldin der ve başarılar dileriz! pic.twitter.com/dD3qRdSSaw