Fatih Karagümrük'te Steven Caulker ile yollar ayrıldı!

Fatih Karagümrük'te Steven Caulker ile yollar ayrıldı!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'te Steven Caulker ile yollar ayrıldı. İstanbul ekibi sezon başında Caulker'ı, Fenerbahçe ile sözleşmesini feshetmesinin ardından bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. İşte detaylar...

Fatih Karagümrük Haberleri Yayın Tarihi: 15.12.2022- 22:18