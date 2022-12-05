Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Caner Erkin Fatih Karagümrük'ten neden ayrıldı? İşte sebebi
Son dakika spor haberi: Geçtiğimiz sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılan Caner Erkin, Fatih Karagümrük ile sözleşme imzalamıştı. İstanbul ekibi, yaptığı açıklamada tecrübeli sol bekin sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Caner'in adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılırken, deneyimli futbolcunun Fatih Karagümrük'ten neden ayrıldığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
İstanbul ekibi, tecrübeli futbolcusu Caner Erkin ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.
Karagümrük'ten yapılan açıklamada "Futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı Caner Erkin'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.