Altıparmak, "Fatih Karagümrük ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Netleşen bir durum yok. Bir hafta içinde netlik kazanabilir. Hem Süper Lig hem Avrupa ihtimallerini göz önünde bulunduruyoruz. Şu anda netleşen bir transfer durumu söz konusu değil." ifadelerini kullandı.