Karagümrük - Giresunspor maçı sonrası Andrea Pirlo: “Bitiricilik eksikliğimiz vardı”

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Giresunspor maçı sonrası konuştu. Pirlo, "Oyunun tamamen kontrolünü elinde tutmak istiyorduk ama burada boşlukları değerlendiremedik. Girdiğimiz pozisyonlarda yine bu maçta da olduğu gibi bitiricilik eksikliğimiz vardı." dedi.

Fatih Karagümrük Haberleri Yayın Tarihi: 10.09.2022- 23:45