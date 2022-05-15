Süper Lig'in 37. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe - Karagümrük kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Karşılaşma öncesi Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel açıklamalarda bulundu.

VOLKAN DEMİREL: BURANIN KOKUSU BAMBAŞKA

Kadıköy'e ilk kez rakip olarak gelen genç çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı:

"Kadıköy'ü çok özlemişim. Buranın kokusu bambaşka. Benim için burası çok önemli. Rakibim ama her zaman Fenerbahçeliyim. Bugün çıkacağız ve kazanmak için oynayacağız. Rakip olmak zor, dostlarım da bunu söylüyor. Her Fenerbahçeli'nin yükseleni Karagümrük.

İsmail Hoca'yı çok seviyorum, abimdir. Ailecek görüşüyoruz. Çok büyük Fenerbahçeli. İnşallah uzun yıllar Fenerbahçe'nin teknik direktörü olur. Bunun için dua ediyorum."