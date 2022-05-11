Volkan Demirel Karagümrük'te fark yaratıyor!
Spor Toto Süper Lig'de 56 puanla 6. sırada bulunan Fatih Karagümrük'te, teknik direktör Volkan Demirel takımın başına geçtikten sonra müthiş bir ivme getirdi. Demirel yönetiminde Karagümrük ligde 1.79 puan ortalaması yakaladı. İşte detaylar...
Fatih Karagümrük Haberleri Yayın Tarihi: 11.05.2022- 11:30 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022- 11:30
40 yaşındaki Demirel yönetiminde İstanbul ekibi Süper Lig'de çıkmış olduğu 19 karşılaşmada 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.
Bu sonuçların ardından Volkan Demirel takımıyla 1.79 puanlık ortalama yakaladı.
Karagümrük Türkiye Kupası'nda ise Volkan Demirel yönetiminde 3 maça çıkarken 2 galibiyet, 1 mağlubiyet elde etti.