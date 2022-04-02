Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Karagümrük'te Volkan Demirel maç sonunda konuştu. Demirel, "Galatasaray, Türkiye'nin en büyük 3-4 takımından biri. Onlara karşı bu kadar şans yakalamışken atamazsanız mağlup olmanız normal. Üzüldüm çünkü iyi organize olduğumuzu düşündüm ki goller dışında takımımdan çok memnunum." dedi.

İŞTE DEMİREL'İN AÇIKLAMALARI:

Galatasaray, Türkiye'nin en büyük 3-4 takımından biri. Onlara karşı bu kadar şans yakalamışken atamazsanız mağlup olmanız normal. Üzüldüm çünkü iyi organize olduğumuzu düşündüm ki goller dışında takımımdan çok memnunum.

İlk 15 dakikayı atlatıp, ondan sonra oyunun tamamen hakimi olmayı hedefliyorduk. Verilen bir penaltı; doğru veya yanlış, yorum yapmayacağım, sonrasında yediğimiz basit bir golle 2-0 geriye düştük.