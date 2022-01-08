Gaziantep FK Fatih Karagümrük maçı sonrası Volkan Demirel Zorbay Küçük'e ateş püskürdü! "Penaltıysa hakemliği bıraksın"

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, kazanan Gaziantep FK'yı kutlayarak maçın hakemi Zorbay Küçük'ü eleştirdi.

Maçın ikinci yarısında Furkan Soyalp'in ceza alanı içerisinde elle oynadığını ve penaltı verilmediğini dile getiren Demirel, "İlk yarıda oyuna fazla giremediğimizi düşünüyorum. Yediğimiz iki golle mağlup duruma düştük ilk yarıda. İkinci yarıda da bir gol yedik. İlk gol için de aynı şeyi söyleyebilirim. Hakem maçı kötü yönetti. O pozisyonda eğer penaltı ise hakemliği bıraksın, değilse de ben hocalığı bırakacağım. Doğru bir tanedir. Benim bildiğim penaltıydı. Bugün yanlış kararlar verilmiştir. Hoca tarafından sarı kartlar cepte tutulmuştur. Gaziantep'i tebrik ediyorum 3 puan aldı. Bizim bugün penaltımız tamamen yanlıştır. Hocamız bugün biraz maçın kontrolünü kaybetti. Maçın gidişatına yön veren penaltının verilmemesi oldu" dedi.

Fatih Karagümrük de sosyal medya hesabından, "Allah karışana kadar hırsızlar mutludur" paylaşımı yaptı.

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