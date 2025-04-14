Trendyol Süper Lig'de 31. hafta sona erdi. Haftanın kapanış maçında İkas Eyüpspor sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Arda Turan'ıın öğrencileri rakibini farklı mağlup etti. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 31. haftasında İkas Eyüpspor sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.

İkas Eyüpspor mücadeleden 6-0'lık skorla galip ayrıldı. Karşılaşmada gol perdesini 10. dakikada Thiam açtı.

Ardından 21. dakikada Eyüpspor adına Emre Akbaba skoru 2-0'a getirdi.

Karşılaşmanın 30. dakikasında bu kez ev sahibi ekip adına Umut Bozok ağları havalandırdı. Maçın ilk yarısı bu gollerle İkas Eyüpspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda dakikalar 50'yi gösterirken Emre Akbaba takımının 4. kendisinin 2. golünü kaydetti. Karşılaşmanın 79. dakikasında Eyüpspor adına Tayfur Bingol skoru 5-0'a getiren futbolcu oldu.

Maçın 88. dakikasında bu kez Eyüpspor'dan Halil Akbunar ağları havalandırdı ve skoru 6-0 yaptı. Bu gollerle İkas Eyüpspor sahadan 6-0'lık skorla galip ayrıldı.

Eyüpspor maçın ardından 50 puanla ligde 4. sırada yer aldı. Küme düşmesi garantilenen Adana Demirspor ise -2 puanla lig sonuncusu konumunda bulunuyor.