Trendyol Süper Lig'de 15. hafta maçında Eyüpspor sahasında Samsunspor'u ağırladı. Maçta kazanan taraf 3-0'lık skorla Eyüpspor oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Eyüpspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi.

Mücadelede gülen taraf 3-0'lık skorla Eyüpspor oldu. Ev sahibi takımın gollerini 54 ile 69. dakikalarda Mame Thiam ve 64. dakikada Halil Akbunar kaydetti.

Bu sonuçla Eyüpspor 26 puanla 4. sıraya yükseldi. Samsunspor ise 29 puanla 3. sırada kaldı.

MONTELLA MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Süper Lig'in 15'inci haftasında oynanan Eyüpspor - Samsunspor maçı için Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'na geldi. İtalyan teknik adam mücadeleyi protokol tribününde izledi.