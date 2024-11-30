Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da forma giyen Robin Yalçın, Galatasaray maçı öncesi flaş bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...

Eyüpspor forması giyen Robin Yalçın, sosyal medya hesabından Galatasaray maçı öncesi bilerek sarı kart gördükleri yönündeki iddialara yanıt verdi.

Yalçın, cezalı duruma düşen diğer takım arkadaşları Ahmed Kutucu ve Melih Kabasakal ile günün idmanından bir fotoğraf paylaşarak "Bazı yorumcuların bilerek sarı kart gördüğümüze dair iddialarına tepkimiz" ifadelerini kullandı.

İŞTE O PAYLAŞIM

NE OLMUŞTU?

Eyüpspor'un Çaykur Rizespor'a 2-1 kaybettiği maçta kart ceza sınırında bulunan oyuncular Ahmed Kutucu, Robin Yalçın ve Melih Kabasakal sarı kart görerek Galatasaray maçında cezalı duruma düşmüşlerdi.