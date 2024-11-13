Arda Turan Eyüpspor'dan ayrılacak mı? Resmi açıklama geldi

Son dakika spor haberi: Bu sezon Trendyol Süper Lig'e yükselen ve 4. sırada bulunan Eyüpspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. İstanbul ekibinin teknik direktörü Arda Turan'ın takımdan ayrılacağı ile ilgili haberlere yanıt geldi. İşte detaylar...

Adı Başakşehir'le anılan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan takımdan ayrılacak mı? Eyüpspor yönetiminden iddialar üzerine flaş bir açıklama geldi. İşte ayrıntılar.

Milli ara haftasına maç fazlasıyla 4. sırada giren Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan'la ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Eyüpspor'da başarılı bir grafik çizen genç teknik adamın adı futbolculuk kariyerinde formasını giydiği Başakşehir'le anılmaya başladı.

Ortaya atılan iddialar üzerine Eyüpspor cephesinden açıklama geldi. Konuyla ilgili olarak fotomac.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'a konuşan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız iddiaları yalanladı ve "Bize gelen bir teklif yok" dedi.

Kulaksız ayrıca Arda Turan'la devam etmek istediklerini belirtirken şu ifadeleri kullandı: Arda hocamızla devam edeceğiz bize gelen bir teklif yok.